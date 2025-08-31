Атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества

Шахед / © iStock

В Нежине 31 августа около 9:00 российский «шахед» поразил предприятие критической инфраструктуры. Из-за атаки жители города остались без воды и света, аварийные службы уже работают над восстановлением.

Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола Общественному.

«После завершения тревоги специалисты будут выяснять уровень повреждений и какие будут последствия для города. Пострадавшие пока отсутствуют. Предварительно, относительно повреждений гражданской инфраструктуры, пока нет информации, пока не выехали на место», — рассказал Кодола.

По информации Нежинского водоканала, в случае отсутствия электричества водоснабжение будет работать через генераторы с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 21:00. Граждан призывают заранее запастись водой.

Напомним, ранее мы писали о том, что 21 июня, российская террористическая армия осуществила массированную атаку ударными дронами типа «Шахед» на город Нежин Черниговской области. В ОВАрассказали о последствиях