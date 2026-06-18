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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1095
Время на прочтение
2 мин

Россия соврала об атаке дрона по автобусу с детьми из Беларуси - СБУ показала документ

В документе говорится: на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских БПЛА.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Удар дроном по детям из Гомеля на Брянщине

Удар дроном по детям из Гомеля на Брянщине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила Россию во лжи относительно якобы «удара» украинских БПЛА по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. СБУ перехватила отрицающий российский документ.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что речь идет об информационной справке от мониторингового центра «Государственного казенного учреждения Брянской области „Безопасный регион“. В сводке сказано, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских БПЛА.

В частности, в перехваченной справке сообщается, что:

  • так называемый «РС ОШ ЭНЦ» (Региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра) не фиксировал БПЛА в районе инцидента;

  • наличие дронов в воздушном пространстве не подтвердил также дежурный по радиолокационному батальону в российском населенном пункте Супонево;

  • кроме того, дежурный 32-й дивизии оккупационных войск не подтвердил полеты беспилотных аппаратов в соответствующее время.

В СБУ уверяют, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ является «спецоперацией российских спецслужб». Там напомнили, что подобные случаи российские власти используют для проведения собственных ИПСО и давления на Украину на международной арене.

/ © СБУ

© СБУ

На Брянщине дрон атаковал автобус с детьми из Беларуси

В среду, 18 июня, «гауляйтер» Брянской области с украинской фамилией Егор Ковальчук цинично заявил, что якобы беспилотник Украины атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Вроде бы в результате удара погибла женщина и ранены.

В Генштабе отреагировали на лживое заявление российского чиновника. Спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев опроверг заявление и назвал провокацию Кремля.

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Дата публикации
Количество просмотров
1095
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