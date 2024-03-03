Атака дрона по дому в Одессе: Гуменюк рассказала, почему БпЛА повлек за собой масштабные разрушения

Спасатели уже более суток проводят поисково-спасательную в Одессе на месте попадания российского дрона в 9-этажное здание ночью против 2 марта.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас эксперты работают над оценкой произошедшего. В частности, речь идет о выяснении типа попадания и разрушений.

"Поисково-спасательная операция еще продолжается. Разбирая завалы, возможно, будут найдены еще какие-то части баражирующего боеприпаса. Не исключено, что могла быть усилена боевая часть. Враг постоянно работает над усовершенствованием того, чем атакует нас", — подчеркнула Гуменюк.

Она объясняет, что россияне пытаются хоть как-то усовершенствовать вооружение, применяемое во время атак по Украине. В частности, известны модификации ракет. Кроме того, оккупанты используют управляемые авиабомбы — "это тоже определенная модификация".

Напомним, россияне попали БпЛА по дому в Одессе в ночь на 2 марта. Пока известно о восьми погибших, среди которых двое детей. Воскресенье, 3 марта, в Одессе объявили день траура по жертвам атаки дронов.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что атака была уплотнена, а дроны маневрировали между жилыми домами.

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