Атака дрона по многоэтажке в Одессе: увеличилось количество жертв

В Одессе до четырех возросло количество жертв "прилета" российских беспилотников по жилой многоэтажке в ночь на 2 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"На уровне первого этажа под завалами обнаружено четвертое тело погибшего, проводятся работы по деблокации", — говорится в сообщении.

По состоянию на 12.47 известно, что погибли четыре человека, из них один ребенок. Также среди восьми пострадавших есть один ребенок. Спасены пять человек.

Отмечается, что поисковые работы продолжаются, привлечены 95 спасателей и 22 единицы техники. На месте работают психологи ГСЧС и кинологические расчеты.

В свою очередь, председатель ОВА Олег Кипер уточнил, что спасатели уже изъяли тело из-под завалов дома. Он также сообщил данные трем другим погибшим: женщина 1952 года рождения, мужчина 1988 года рождения и малыш 2021 года рождения.