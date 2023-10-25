Атака дронами на Славуту: оккупанты повредили школы, садики и больницы — мэр рассказал подробности

Повреждены также около 300 многоэтажных домов и сотни частных.

Российские оккупанты во время атаки беспилотниками в Славуте повредили 28 объектов инфраструктуры, в том числе — школы, садики, больницу, объекты культуры и религиозные сооружения.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил мэр Славуты Василий Сидор.

"К большому сожалению, очень много вреда нанесены этими рашистами. Повреждены у нас все практически объекты социальной сферы — 28 объектов школ, садики, больница, объекты культуры, религиозные сооружения", — подчеркнул Василий Сидор.

Кроме того, по его словам, повреждены около 300 многоэтажных домов и сотни частных. Среди повреждений выбиты окна, двери и поврежденная кровля.

"Нанесено очень много вреда для предприятий... Город у нас промышленный, у нас нет ни одного предприятия, которое бы на ВПК работало... Делают унитазы, делают умывальники. Тем более предприятия с иностранным капиталом у нас работают", — отметил городской голова. .

В больнице находятся 20 человек, а всего за медицинской помощью обратились 36 граждан. Состояние всех пострадавших – удовлетворительное.

Напомним, что в результате атаки РФ на Хмельнитчину в ночь на 25 октября пострадали 4 общины, а больше всего — город Славута.

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