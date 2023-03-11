Атака дронами на Житомирскую область: людям удалось вернуть свет, но в регионе ввели графики

В Житомирской области после атаки иранских дронов удалось подключить всех потребителей к электроэнергии. Впрочем, в регионе до сих пор применяют графики отключения света в пиковые часы.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Благодаря слаженным действиям энергетиков после последней атаки россиян на энергетические объекты Житомирской области нам удалось подключить всех потребителей к электроэнергии", — написал Бунечко.

Несмотря на то, что в пиковые часы все еще используются графики ограничений, но их продолжительность удалось существенно сократить. Восстановительные работы в регионе после атаки врага до сих пор продолжаются.

Напомним, накануне мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе сложилась самая сложная ситуация за все время российских обстрелов. Был уничтожен объект критической инфраструктуры. Дефицит электроэнергии на 10 марта составлял 75%.

Читайте также:

Харьков после ракетных обстрелов: полностью восстановлено питание объектов критической инфраструктуры