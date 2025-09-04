Атака дрони и ракет на Калуш: какая ситуация с качеством воздуха в городе

Калуш

В Калуше Ивано-Франковской области качество воздуха стабилизировалось после вчерашнего ночного удара РФ. В городе возобновляется образовательный процесс в школах и детсадах.

Об этом сообщил городской голова Андрей Найда.

"По данным руководителя Калушского филиала Ивано-Франковского областного центра профилактики и контроля болезней Ивана Чабана, анализы воздуха стабилизировались и не несут угроз для жизни и здоровья жителям общества", - подчеркнул чиновник.

Напомним, минувшей ночью ночью армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Взрывы раздавались в Калуше и Коломне. Целью россиян стал объект инфраструктуры.

В Калуше возник пожар в складских помещениях на трех очагах общей площадью около 9000 кв. Спасатели вечером погасили возгорание после обстрела.

Из-за сильного пожара город оказался в дыму, ухудшилось качество воздуха. Поэтому было приостановлено обучение в школах и посещение детсадов. Кроме того, в городе произошли некоторые незначительные повреждения жилых домов.

Впоследствии местные власти сообщили, что в воздухе обнаружили повышенный уровень формальдегида . Это – токсичный газ с резким запахом, канцероген. Он вызывает раздражение глаз, горла, кожи, а также проблемы с дыханием. Длительное воздействие опасно для здоровья.

