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- Украина
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Атака дронов на Черниговщину: в результате попадания в объект инфраструктуры в Мене погибли двое мужчин
В результате попадания российского беспилотника в объект критической инфраструктуры в городе Мена на Черниговщине погибли двое местных мужчин, а еще один пострадавший находится в больнице.
В субботу, 14 ноября, российские оккупационные войска атаковали беспилотником город Мена Корюковского района Черниговской области. В результате удара погибли двое местных жителей, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщил начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко в Facebook.
По его словам, вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры около 16:00.
В результате атаки смертельные ранения получили двое местных мужчин в возрасте 42 и 45 лет.
33-летний мужчина получил телесные повреждения, сейчас он находится в медицинском учреждении.
Окончательная информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, 13 ноября россияне ударили двумя авиабомбами по многоэтажкам в Запорожье: разрушены три этажа, ранены 25 человек, в том числе шестеро детей.