Атака дронов на Черниговщину: в результате попадания в объект инфраструктуры в Мене погибли двое мужчин

Взрыв, дым / © Getty Images

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В субботу, 14 ноября, российские оккупационные войска атаковали беспилотником город Мена Корюковского района Черниговской области. В результате удара погибли двое местных жителей, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко в Facebook.

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По его словам, вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры около 16:00.

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В результате атаки смертельные ранения получили двое местных мужчин в возрасте 42 и 45 лет.

33-летний мужчина получил телесные повреждения, сейчас он находится в медицинском учреждении.

Окончательная информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, 13 ноября россияне ударили двумя авиабомбами по многоэтажкам в Запорожье: разрушены три этажа, ранены 25 человек, в том числе шестеро детей.

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