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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Атака дронов на Харьков: горит издательство, есть раненый и пропавший без вести

Враг атаковал Шевченковский район Харькова ударными беспилотниками.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Харьков

Харьков

В Харькове в результате атаки российских ударных беспилотников по Шевченковскому району вспыхнул масштабный пожар на гражданском объекте. Под прицелом врага оказалось складское здание местного издательства.

О последствиях очередного обстрела сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По словам Синегубов, площадь возгорания составила около 10 тысяч квадратных метров. В результате атаки один человек получил ранение — ему оказывается медицинская помощь. Судьба еще одного сотрудника издательства пока не известна, он не выходит на связь.

«Подразделения ГСЧС, Национальная полиция, бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме», — отметил глава ОВА.

На месте происшествия продолжается ликвидация последствий вражеского удара, спасатели укротят огонь и ищут пропавшего человека.

Наслідки удару «Шахедами» по Харкову / © Олег Синєгубов

Напомним, в субботу, 1 августа, утром российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. Под прицелом вражеских беспилотников оказались складские помещения в Броварах. В результате вражеского попадания один человек погиб. Еще трое получили ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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