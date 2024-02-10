Россияне ударили по Харькову дронами: количество погибших стремительно выросло

Поздним вечером 9 февраля российские оккупационные войска атаковали Харьков беспилотниками. По состоянию на 07:00 субботы, 10 февраля, известно о семи погибших.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Между тем руководитель полиции Харьковщины Тимошко проинформировал, что в результате ударов БПЛА полностью выгорело 14 домовладений.

"Спасатели продолжают тушение, полиция на месте: охрана территории, установление количества жителей до пожара, осмотр мест происшествия, отбор образцов ДНК. Работы продолжаются, поэтому количество пострадавших, к сожалению, может увеличиться", — подчеркнул он.

Напомним, с 21:24 до 23:17 в Харьковской области звучала тревога, связанная с враждебными беспилотниками. Харьков снова оказался под ударами РФ. В городе произошла серия взрывов.

По словам городского головы Игоря Терехова, захватчики ударили беспилотниками Shahed по АЗС, в результате чего загорелись жилые дома. Так, в Харькове в результате вражеского обстрела горят 14 домов.

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