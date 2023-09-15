Атака дронов на Хмельцкую область: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Обломки попадали в одном из сел области.

Утром 15 сентября российская армия атаковала Хмельнитчину беспилотниками. Все 17 вражеских дронов удалось уничтожить, но обломки попадали в один из населенных пунктов.

О последствиях атаки сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

"Все 17 "Shahed" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Вместе с тем — в результате сбития "Shahed" обломки упали в одном из сел Хмельницкого района", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых дронов повреждено 12 домовладений, окна в котельной и школе, а также линии электропередач.

Тюрин отмечает, что восстановительные работы уже продолжаются. По его словам, обошлось без пострадавших.

Падение обломков сбитых дронов в Хмельницкой области / Фото: Хмельницкая ОГА

Последствия падения обломков сбитых дронов в Хмельницкой области.

Атака дронов на Хмельнитчину

Во время утренней воздушной тревоги в Хмельнитчине раздались взрывы. В Сети жители области начали сообщать о громких звуках. В ОВА взрывы подтвердили и заявили о работе ПВО.

В ПС сообщили, что россияне запустили 17 "Shahed", которые двигались в направлении Хмельницкой области. Украинские защитники ликвидировали все беспилотники врага.

Спикер ПС Юрий Игнат рассказал, что россияне искали на Хмельнитчине. По его словам, враг "ищет, где командующий спрятал наши бомбардировщики".

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