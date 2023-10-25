Атака дронов на Хмельнитчину: в Славуте увеличилось количество пострадавших

В результате атаки беспилотников на город Славута в Хмельницкой области количество пострадавших возросло до 20. Пострадавшие находятся в медучреждениях. У них разные степени повреждений. Есть – тяжелые случаи.

Об этом в эфире "Суспільне. Спротив" рассказал городской голова Славуты Василий Сидор.

"Сегодня, 20 человек в больнице находятся, медики оказывают им помощь. Будем надеяться на улучшение. Во всех разные степени поражения", — сказал городской голова.

По его словам, 22 учебных заведения в Славутской общине получили повреждения в результате ночной атаки. Кроме того, повреждены школы, сады, другие объекты критической инфраструктуры.

"Город Славута — мирный город, у нас нет воинских частей, но в 4 часа ночи мы попали под бомбардировки и очень много вреда нанесены:. Сейчас работают все службы по максимальному устранению повреждений, которые есть на территории города и ближних сел", — рассказал Сидор.

Как сообщалось , Хмельнитчину ночью атаковали дроны во время воздушной тревоги. Силы ПВО сбили все летящие на регион воздушные цели. Впрочем, обломки нанесли ущерб в Славуте и Нетишине.

В результате падения обломков сбитых российских беспилотников в городах повреждены более 20 зданий, в том числе и жилые дома. Взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночная атака российской армии по Украине: сколько дронов сбило ПВО

Читайте также: