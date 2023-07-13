Атака дронов на Киев и аномальное "горячее" пятно на Луне: главные новости ночи 13 июля

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Главные новости ночи 13 июля 2023:
- Захватчики атаковали Киев иранскими дронами: все подробности (фото) Читать дальше –>
- Украина впервые сформировала фундамент безопасности на пути к НАТО — Зеленский Читать далее –>
- На обратной стороне Луны обнаружили аномальное "горячее" пятно Читать далее –>
- В оккупированном Бердянске прямым попаданием уничтожена гостиница, превращенная в военную базу РФ — Генштаб Читать далее –>
- СМИ рассказали о причине написания Зеленским гневного твита в адрес НАТО Читать далее –>
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