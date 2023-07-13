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Атака дронов на Киев и аномальное "горячее" пятно на Луне: главные новости ночи 13 июля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
588
Время на прочтение
1 мин
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Атака дронов на Киев и аномальное "горячее" пятно на Луне: главные новости ночи 13 июля

Повреждение из-за взрывов в Киеве. Фото: КМВА

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 июля 2023:

  • Захватчики атаковали Киев иранскими дронами: все подробности (фото) Читать дальше –>
  • Украина впервые сформировала фундамент безопасности на пути к НАТО — Зеленский Читать далее –>
  • На обратной стороне Луны обнаружили аномальное "горячее" пятно Читать далее –>
  • В оккупированном Бердянске прямым попаданием уничтожена гостиница, превращенная в военную базу РФ — Генштаб Читать далее –>
  • СМИ рассказали о причине написания Зеленским гневного твита в адрес НАТО Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
588
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