Атака дронов на Киев и Николаев и взлет российских бомбардировщиков: главные новости ночи 2 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киеве раздались взрывы: пылает обломок БПЛА Читать далее –>
- Атака беспилотников на Киев: где упали обломки Читать далее –>
- В Николаеве отработала ПВО: есть возгорание из-за падения обломков беспилотника Читать далее –>
- Воздушные Силы ВСУ предупредили о 9 вражеских бомбардировщиках Ту-95МС: не игнорируйте воздушную тревогу Читать далее –>
- Мониторинговые каналы сообщили о взлете дополнительных вражеских бомбардировщиков Читать далее –>
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