Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака дронов на Киев и Николаев и взлет российских бомбардировщиков: главные новости ночи 2 января 2024 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4138
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Атака дронов на Киев и Николаев и взлет российских бомбардировщиков: главные новости ночи 2 января 2024 года

Вражеские беспилотники всю ночь мешали украинцам спать / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Воздушные Силы ВСУ предупредили о 9 вражеских бомбардировщиках Ту-95МС: не игнорируйте воздушную тревогу Читать далее –>
  • Мониторинговые каналы сообщили о взлете дополнительных вражеских бомбардировщиков Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4138
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация