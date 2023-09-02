Атака дронов на Крымский мост и боеприпасы с ураном от США: главные новости ночи 2 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 2 сентября 2023:
- США в новом пакете военной помощи предоставят Украине снаряды с обедненным ураном Читать далее –>
- В России пожаловались, что уже третий ночь морской дрон атакует Крымский мост Читать далее –>
- В Польше ответили на обвинения Минска в нарушении вертолетом воздушной границы Беларуси Читать далее –>
- Данилов заявил, что Украина может поражать цели в РФ, расположенные на расстоянии 1 500 километров .
- Командующий Тарнавский рассказал о продвижении ВСУ на юге Читать дальше –>
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