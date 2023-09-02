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Атака дронов на Крымский мост и боеприпасы с ураном от США: главные новости ночи 2 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
7172
Время на прочтение
1 мин
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Атака дронов на Крымский мост и боеприпасы с ураном от США: главные новости ночи 2 сентября 2023 года

Взрыв на Крымском мосту / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 2 сентября 2023:

  • США в новом пакете военной помощи предоставят Украине снаряды с обедненным ураном Читать далее –>
  • В России пожаловались, что уже третий ночь морской дрон атакует Крымский мост Читать далее –>
  • В Польше ответили на обвинения Минска в нарушении вертолетом воздушной границы Беларуси Читать далее –>
  • Данилов заявил, что Украина может поражать цели в РФ, расположенные на расстоянии 1 500 километров .
  • Командующий Тарнавский рассказал о продвижении ВСУ на юге Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
7172
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