Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака дронов на Липецк, на Херсонщине упал российский Су-34: главные новости ночи 24 февраля 2024 года

Атака дронов на Липецк, на Херсонщине упал российский Су-34: главные новости ночи 24 февраля 2024 года

Российский Су-34 / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников и две ракеты Х-59 на юге Читать дальше –>
  • В российском Липецке на металлургическом комбинате раздались взрывы после атаки БпЛА (видео) Читать далее –>
  • В Херсонской области упал российский Су-34 — СМИ (видео) Читать далее –>
  • В Одессе в результате атаки БпЛА погиб мужчина Читать далее –>
  • США ввели санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот" Читать дальше –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация