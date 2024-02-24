Атака дронов на Липецк, на Херсонщине упал российский Су-34: главные новости ночи 24 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников и две ракеты Х-59 на юге Читать дальше –>
- В российском Липецке на металлургическом комбинате раздались взрывы после атаки БпЛА (видео) Читать далее –>
- В Херсонской области упал российский Су-34 — СМИ (видео) Читать далее –>
- В Одессе в результате атаки БпЛА погиб мужчина Читать далее –>
- США ввели санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот" Читать дальше –>
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