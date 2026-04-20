Атака дронов на Николаев: повреждены дома, авто и трамвайные пути

В Николаеве в результате вражеской атаки беспилотником получила повреждения гражданская инфраструктура города.

Как сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, ударом поврежден многоэтажный жилой дом, несколько частных домов, автомобили, а также линии электропередач и трамвайные пути.

На данный момент информации о пострадавших нет.

На местах работают соответствующие службы, которые устраняют последствия атаки и уточняют масштабы разрушений.

Напомним, вечером 28 марта РФ массированно ударила по Николаевщине. Так, Воскресенская община оказалась под атакой дронов типа «Шахед». В результате удара восемь пострадавших, среди них семеро детей. Все получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. Как отмечалось, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.