ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

Атака дронов на Николаев: повреждены дома, авто и трамвайные пути

В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Николаеве в результате вражеской атаки беспилотником получила повреждения гражданская инфраструктура города.

Как сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, ударом поврежден многоэтажный жилой дом, несколько частных домов, автомобили, а также линии электропередач и трамвайные пути.

На данный момент информации о пострадавших нет.

На местах работают соответствующие службы, которые устраняют последствия атаки и уточняют масштабы разрушений.

Напомним, вечером 28 марта РФ массированно ударила по Николаевщине. Так, Воскресенская община оказалась под атакой дронов типа «Шахед». В результате удара восемь пострадавших, среди них семеро детей. Все получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. Как отмечалось, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie