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Атака дронов на Одесщину: в Измаиле повреждено здание "Новой почты" (фото)
В горсовете сообщили, как силы ПВО отражали атаку врага на Измаил, что повреждено, и есть ли информация о пострадавших.
В ночь на 30 мая 2025 года враг совершил атаку на город Измаил в Одесской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация в Telegram.
Силами ПВО сбито большинство БПЛА, но, к сожалению, есть попадания.
В результате атаки повреждено здание «Новой почты».
Других разрушений и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 29 января враг совершил очередную атаку беспилотными летательными аппаратами на Измаильский район. Целью стала портовая инфраструктура.