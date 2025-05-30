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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака дронов на Одесщину: в Измаиле повреждено здание "Новой почты" (фото)

В горсовете сообщили, как силы ПВО отражали атаку врага на Измаил, что повреждено, и есть ли информация о пострадавших.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Атака российских дронов на Измаил

Атака российских дронов на Измаил / © Измаилский городской совет

В ночь на 30 мая 2025 года враг совершил атаку на город Измаил в Одесской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация в Telegram.

Силами ПВО сбито большинство БПЛА, но, к сожалению, есть попадания.

В результате атаки повреждено здание «Новой почты».

Поврежденное здание «Новой почты» в Измаиле / © Измаилский городской совет

Поврежденное здание «Новой почты» в Измаиле / © Измаилский городской совет

Других разрушений и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 29 января враг совершил очередную атаку беспилотными летательными аппаратами на Измаильский район. Целью стала портовая инфраструктура.

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