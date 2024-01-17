Атака дронов на Одессу: без отопления осталось более полусотни домов

Специалисты работают над возобновлением подачи тепла в дома.

Ночью против 17 января русская армия атаковала Одессу беспилотниками Shahed. В результате удара повреждена теплосеть. В настоящее время без отопления осталось 58 домов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате повреждения теплосети, без отопления сейчас находятся 58 домов в Одессе. Срок выполнения восстановительных работ — сутки", — сообщил глава ОВА.

По его словам, все соответствующие службы продолжают работать возле пострадавшего в результате ночной атаки дома. Кроме того, один пострадавший мужчина находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Две женщины лечатся дома.

Ночью против 17 января РФ атаковала дронами Одессу. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие. В результате ударов есть повреждения в жилищной инфраструктуре города.

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