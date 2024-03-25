Атака дронов на Одессу и обесточивание ГРЭС в Ростовской области: главные новости ночи 25 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг атаковал ударными беспилотниками с юга Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту Читать далее –>
- Враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками: в части города нет света Читать дальше –>
- Исчезает свет: местные сообщили об атаке неизвестными дронами на электростанцию в Ростовской области Читать далее –>
- Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выведены из эксплуатации Читать далее –>
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