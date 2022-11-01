Атака дронов на Полтавщину и уничтожение скопления личного состава оккупантов на юге: главные новости ночи 1 ноября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 30 октября:
- В Полтавской области 4 вражеских БПЛА упали на гражданские объекты — ОВА. Читать дальше –>
- Авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов. Читать дальше –>
- Россия не может найти покупателей для своей нефти – Bloomberg. Читать дальше –>
- Военные США будут проводить инспекции оружия в Украине — AP. Читать дальше –>
- Над Полтавщиной сбили три вражеских БПЛА – ОВА. Читать дальше –>
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