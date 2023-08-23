Атака дронов на школу в Ромнах: показали последствия попаданий (фото, видео)

Российские войска в среду, 23 августа, ударили беспилотником по городу Ромны Сумской области. Попадание произошло в помещение школы. Погибли четыре человека: директор школы, его заместитель, секретарь и библиотекарь. Ранения получили четверо местных жителей.

Фото и видео последствий вражеского обстрела – в материале ТСН.ua.

По словам главы МВД Игоря Клименко, люди во время тревоги не прошли в укрытие. Он показал снимок входа в убежище.

В момент атаки работники школы не были в убежище / Фото: Игорь Клименко

В Ромнах погибли четыре человека

В результате атаки полностью разрушено здание учебного заведения. В Офисе генерального прокурора показали фото последствий атаки противника.

РФ атаковала школу в Ромнах 23 августа

Оккупанты уничтожили школу в Ромнах

Беспилотник россиян попал в школу

Прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Россияне ударили беспилотником по школе в Ромнах: четверо погибших

Как сообщалось, утром 23 августа российские оккупанты атаковали дроном Сумскую область. Стало известно, что враг попал в здание школы в городе Ромны.

Сначала сообщалось о двух жертвах вражеского обстрела. Впрочем, впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество погибших возросло и достигло четырех.

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