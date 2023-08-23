Атака дронов на школу в Ромнах: показали последствия попаданий (фото, видео)

Погибли четыре человека.
Российские войска в среду, 23 августа, ударили беспилотником по городу Ромны Сумской области. Попадание произошло в помещение школы. Погибли четыре человека: директор школы, его заместитель, секретарь и библиотекарь. Ранения получили четверо местных жителей.
Фото и видео последствий вражеского обстрела – в материале ТСН.ua.
По словам главы МВД Игоря Клименко, люди во время тревоги не прошли в укрытие. Он показал снимок входа в убежище.
В результате атаки полностью разрушено здание учебного заведения. В Офисе генерального прокурора показали фото последствий атаки противника.
Прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Как сообщалось, утром 23 августа российские оккупанты атаковали дроном Сумскую область. Стало известно, что враг попал в здание школы в городе Ромны.
Сначала сообщалось о двух жертвах вражеского обстрела. Впрочем, впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество погибших возросло и достигло четырех.