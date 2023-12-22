Атака дронов на столицу: в КМВА показали последствия попадания в жилой дом (фото)

В результате попадания в жилой дом в Киеве на верхних этажах наблюдается открытое пламя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КМВА.

"Соломенский район обломки попали в жилой дом. На верхних этажах наблюдается открытое пламя, на месте работает подразделение ГСЧС", — говорится в сообщении.

Кроме того, власти Киева призывают граждан не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах.

В полиции сообщили, что в результате обстрела обломками поврежден 26 этаж дома в Соломенском районе, в результате чего возник пожар.

"Также выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад дома. На месте работают профильные службы", — говорится в сообщении.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о госпитализации одного пострадавшего в Соломенском районе.

Последствия попадания в жилой дом в Киеве / Фото: t.me/VA_Kyiv

Последствия попадания в жилой дом в Киеве / Фото: t.me/VA_Kyiv

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вечером 21 декабря во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, КГГА сообщала о работе ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры начали атаковать Украину "шахедами" нового образца.

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