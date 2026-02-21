Атака дронов на Сумщине: поражен автомобиль, вероятно, есть погибшие

Дроны

Реклама

Под прицельными атаками России в субботу, 21 февраля, к сожалению, оказался Шосткинский район Сумской области. Враг попал беспилотником в гражданский автомобиль в Шосткинской громаде. Вероятно, два человека погибли.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

«Ранена 56-летняя пассажирка. Она госпитализирована, медики оказывают необходимую помощь», — отметил он.

Реклама

По предварительной информации, в автомобиле находились еще два человека.

«Сейчас есть основания полагать, что они погибли. Данные уточняются. Сочувствую родным и близким», — Григоров.

Напомним, оккупационные войска активизировали боевые действия на приграничье Сумской области и Харьковской, где ранее наблюдалось относительное затишье. Цель противника — максимально растянуть линию фронта, усиливая давление на ВСУ как через создание новых точек напряженности, так и благодаря наращиванию сил на уже занятых участках.