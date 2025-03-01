Атака дронов на Запорожье: есть пострадавшие

Два человека спасены после удара российского беспилотника.

Вечером субботы, 1 марта, враг атаковал Запорожье ударными дронами. Обломки вражеского БПЛА разрушили крышу двухэтажного жилого дома и повлекли за собой масштабный пожар. 31-летняя женщина пострадала в результате удара и была госпитализирована.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Чрезвычайники спасли двух жителей Запорожья из зоны опасности на месте падения обломков БПЛА / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

"Взрывная волна повредила соседние дома, оставив десятки людей без крыши над головой. Спасатели на месте происшествия спасли двух жителей из зоны опасности. Данные о пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что над ликвидацией последствий попадания работают спасатели, правоохранители, медики, а также психологи ГСЧС и волонтеры Красного Креста.

"Все службы работают вместе, чтобы помочь людям преодолеть последствия атаки", – отметили в ГСЧС.

По состоянию на 21:53 пожар локализован на площади 800 кв.

Обломки вражеского БПЛА разрушили крышу двухэтажного жилого дома в Запорожье / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Над ликвидацией последствий попадания работают все профильные службы и волонтеры / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, накануне, 28 февраля, в результате атаки беспилотниками на Запорожье были повреждены восемь жилых домов. Пожар уничтожил три квартиры.

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