Атака дронов на здание горсовета на Черниговщине: показали последствия попаданий

Поздним вечером 21 августа Российская Федерация атаковала беспилотниками Shahed Черниговскую область. Россияне попали в здание городского совета в Семеновке в Новгород-Северском районе.

Фото последствий вражеского попадания показали в МВД и в ОК "Пивнич".

"В Семеновке россияне попали по административному зданию — есть разрушения, повреждены соседние дома", — говорится в сообщении МВД.

Следственно-оперативные группы продолжают работу по документированию военного преступления россиян.

Фото последствий атаки на гражданский объект опубликовало Оперативное командование "Север". На снимках видны изуродованное здание и пылающие обломки дрона.

Россияне попали в здание городского совета в Семеновке. / Фото: Facebook/Оперативное командование "Север"

РФ атаковала Черниговщину вечером 21 августа. / Фото: Facebook/Оперативное командование "Север"

Как сообщалось, Россия дроном Shahed атаковала Черниговщину поздно вечером 21 августа. Тревога в области продолжалась с 21:56 до 23:56 и была связана с опасностью ударов беспилотниками.

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