Атака дронов на здание горсовета на Черниговщине: показали последствия попаданий

В результате атаки возник пожар.
Поздним вечером 21 августа Российская Федерация атаковала беспилотниками Shahed Черниговскую область. Россияне попали в здание городского совета в Семеновке в Новгород-Северском районе.
Фото последствий вражеского попадания показали в МВД и в ОК "Пивнич".
"В Семеновке россияне попали по административному зданию — есть разрушения, повреждены соседние дома", — говорится в сообщении МВД.
Следственно-оперативные группы продолжают работу по документированию военного преступления россиян.
Фото последствий атаки на гражданский объект опубликовало Оперативное командование "Север". На снимках видны изуродованное здание и пылающие обломки дрона.
Как сообщалось, Россия дроном Shahed атаковала Черниговщину поздно вечером 21 августа. Тревога в области продолжалась с 21:56 до 23:56 и была связана с опасностью ударов беспилотниками.