Атака дронов по домам в Винницкой области: возросло количество погибших

В Винницкой области возросло число погибших в результате атаки беспилотников Shahed в ночь на 15 марта. Умер еще один человек, находившийся в медучреждении.

Об этом сообщил руководитель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Ночью оккупанты нанесли удар по жилым домам. К сожалению, в результате ночной атаки в Винницкой области скончался еще один человек. В больнице скончалась женщина", — говорится в сообщении главы ОВА.

Борзов отметил, что один человек погиб на месте прилета. Кроме того, в результате атаки БпЛА травмированы четыре человека. Их госпитализировали в медучреждение.

Напомним, поздно вечером 14 марта, с 20:28 до 22:40 в Винницкой области была объявлена тревога из-за угрозы БпЛА. Впоследствии в ОВА сообщили, что вражеский "Шахед" попал в жилой дом.

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