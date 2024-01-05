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Атака дронов по Украине: какие последствия в Черкасской области

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
227
Время на прочтение
1 мин
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Атака дронов по Украине: какие последствия в Черкасской области

РФ атаковали беспилотники/Иллюстративный фото

Некоторые населенные пункты обесточены.

Силами ПВО во время воздушных тревог 5 января уничтожены 5 вражеских "Шахедов". К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В двух случаях имеем повреждение линий электропередач вследствие падения обломков БПЛА", – сообщил он.

В настоящее время без света находятся три населенных пункта, еще два – частично обесточены. Аварийные бригады работают.

Напомним, российские захватчики в ночь на 5 января запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
227
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