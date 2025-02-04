Атака дронов по Украине: в некоторых регионах применены аварийные отключения

В некоторых регионах Украины применены аварийные отключения. Это произошло из-за повреждений, нанесенных враждебными ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Где применены аварийные отключения

По данным "Укрэнерго", сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично).

"Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию очень экономно в период с 7:00 до 22:00. По возможности – не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте несколько таких устройств одновременно", – призвали украинцев.

Напомним, в Украине 3 февраля были введены графики аварийных отключений. Где тяжелая ситуация с электроэнергией, в чем причина и надолго ли будут отключать свет – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Читайте также: