Спасатель / © Associated Press

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Оккупанты продолжают дроновые атаки по Киевской области. В последние сутки последствия вражеских атак зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах.

Об этом сообщили в КОВА.

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«Утром в Фастове в результате вражеской атаки возник пожар на территории рынка. Поврежден магазин, заведение питания и торговые помещения. На месте работают спасатели, ликвидация пожара продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала. За минувшие сутки четыре человека получили травмы», — говорится в сообщении.



Также ночью в Вышгородском районе поврежден частный дом и автомобиль. В частности, повреждены 8 многоэтажных домов — выбиты окна и повреждены остекления, 19 частных домов, гаражные и торговые помещения, автомобили.

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Атака по Украине 29 ноября — что известно

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 дронами. ПВО сбила 101 из них, в том числе 55 реактивных «Шахедов».

В Харькове вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города, загорелся автомобиль. В результате ударов по Запорожью погибла женщина, еще два человека травмированы. В Одесской области есть разрушение и погибший человек.

Утром в Сумах раздавались взрывы — город атаковали «Шахедами».

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