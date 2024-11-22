Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака дронов в Сумах и продвижение врага на фронте: главные новости ночи 22 ноября 2024 года

Атака дронов в Сумах и продвижение врага на фронте: главные новости ночи 22 ноября 2024 года

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг оккупировал Дальнее и продвинулся в нескольких населенных пунктах — Deep State Читать далее –>
  • Военный обозреватель рассказал о происходящем на Кураховском направлении Читать далее –>
  • В Сумах в результате вражеского удара погибли люди Читать далее –>
  • Глава Пентагона сообщил украинскому коллеге об изменении возможностей использования оружия США — Reuters Читать далее –>
  • Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов русской армии в Донецкой области Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

12 погибших, среди них - ребенок. Ужасные последствия удара по общежитию на Сумщине

12 погибших, среди них - ребенок. Ужасные последствия удара по общежитию на Сумщине

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация