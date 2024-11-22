Атака дронов в Сумах и продвижение врага на фронте: главные новости ночи 22 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг оккупировал Дальнее и продвинулся в нескольких населенных пунктах — Deep State Читать далее –>
- Военный обозреватель рассказал о происходящем на Кураховском направлении Читать далее –>
- В Сумах в результате вражеского удара погибли люди Читать далее –>
- Глава Пентагона сообщил украинскому коллеге об изменении возможностей использования оружия США — Reuters Читать далее –>
- Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов русской армии в Донецкой области Читать далее –>
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