- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака дронов в Винницкой области: есть попадание в критическую инфраструктуру
В ночь на 27 сентября российские беспилотники атаковали Винницкую область.
В ночь на 27 сентября 2025 года Винницкая область подверглась очередной атаке российских беспилотников.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает Общественное Винница .
По ее словам, есть попадание в объекты критической инфраструктуры региона.
На местах происшествия работают оперативные службы, уточняются последствия атаки.
Официальная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока не обнародуется.
Напомним, что произошла ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами .
Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.