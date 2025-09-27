ТСН в социальных сетях

Украина
109
1 мин

Атака дронов в Винницкой области: есть попадание в критическую инфраструктуру

В ночь на 27 сентября российские беспилотники атаковали Винницкую область.

Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 27 сентября 2025 года Винницкая область подверглась очередной атаке российских беспилотников.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает Общественное Винница .

По ее словам, есть попадание в объекты критической инфраструктуры региона.

На местах происшествия работают оперативные службы, уточняются последствия атаки.

Официальная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока не обнародуется.

Напомним, что произошла ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами .

Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.

