Атака дронов в Винницкой области: есть попадание в критическую инфраструктуру

Беспилотник / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 27 сентября 2025 года Винницкая область подверглась очередной атаке российских беспилотников.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает Общественное Винница .

По ее словам, есть попадание в объекты критической инфраструктуры региона.

Реклама

На местах происшествия работают оперативные службы, уточняются последствия атаки.

Официальная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока не обнародуется.

Напомним, что произошла ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами .

Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.