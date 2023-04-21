Атака иранскими дронами-камикадзе и взрыв в Белгороде: главные новости ночи 21 апреля 2023 года

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Главные новости ночи 23 апреля 2023 года:
- В Белгороде упал боеприпас из российского СУ-34: в Минобороны РФ подтвердили Читать далее –>
- Свист, взрыв и искры: в Сети появились первые видео мощного взрыва в Белгороде Читать далее –>
- В Киевской области силы ПВО работают по целям — ОВА Читать далее –>
- На подлете в Киев были обнаружены и сбиты 8 иранских дронов-камикадзе — КМВА Читать далее –>
- В Полтавской области враг ударил беспилотником по гражданской инфраструктуре: вспыхнул пожар Читать далее –>
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