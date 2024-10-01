Атака Израиля на Ливан и полеты русских дронов: главные новости ночи 1 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киевской области работали силы ПВО Читать далее –>
- Израиль начал военную операцию в Ливане: нанес массированные удары по Бейруту Читать далее –>
- В Дамаске раздались взрывы: возможна израильская атака Читать далее –>
- Израиль отразил атаку беспилотников: звучали сирены Читать дальше –>
- Ночью по Украине летали вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
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