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Атака КАБами на Харьков: двое раненых, повреждены здания и авто
В ночь на 26 июля Харьков понес удар управляемыми авиабомбами.
В результате атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Харькову два человека получили ранения.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Известно о двух пострадавших в результате ночного удара по Харькову», — говорится в сообщении.
Кроме того, он заявил, что удар был нанесен по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает.
«В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто», — сообщил Терехов.
Позже в ОВА и мэрии Харькова сообщили о новых взрывах, предварительно город и облата были атакованы баллистическими ракетами.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в центральной части Харькова, в Киевском районе, зафиксирован «прилет» вражеского дрона типа «Черника».