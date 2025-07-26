ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Атака КАБами на Харьков: двое раненых, повреждены здания и авто

В ночь на 26 июля Харьков понес удар управляемыми авиабомбами.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал Харьков

Враг атаковал Харьков / © Getty Images

В результате атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Харькову два человека получили ранения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Известно о двух пострадавших в результате ночного удара по Харькову», — говорится в сообщении.

Кроме того, он заявил, что удар был нанесен по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает.

«В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто», — сообщил Терехов.

Позже в ОВА и мэрии Харькова сообщили о новых взрывах, предварительно город и облата были атакованы баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 26 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в центральной части Харькова, в Киевском районе, зафиксирован «прилет» вражеского дрона типа «Черника».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie