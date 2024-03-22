Атака массовая и комбинированная: в ВСУ рассказали детали мощного ночного удара по Украине

Агрессорка Россия вторую ночь подряд наносит массированный ракетный удар по Украине. На этот раз оккупанты сосредоточились на объектах важной инфраструктуры. В частности, энергетической.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Атака массовая и комбинированная. Сначала очень много дронов прошлось по регионам Украины, дальше фактически сразу начались ракетные удары", — подчеркнула она.

По словам Гуменюк, атака "день в день" была достаточно ожидаемой. Впрочем, отмечает она, "вряд ли можно вспомнить подобное".

Во время атаки целями неприятеля были объекты важной инфраструктуры. В частности, энергетической. Уже известно об обесточивании, а также ограничении использования электроэнергии.

"Тактика врага действительно меняется, потому что он выискивает способы быть максимально эффективными для своего лидера и для своих интересов. Мы ищем максимально эффективные средства противодействия, они ищут средства притеснения, террора и нападения. Мы предупреждали, что после завершения фарсовых выборов будет определенное обострение, в частности, с воздуха. Так и произошло", — подчеркнула Гуменюк.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, ночью оккупанты выпустили по Украине 151 воздушную цель. Россияне нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

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