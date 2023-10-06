Атака морских дронов на Севастополь и взрывы в Черкасской области: главные новости ночи 6 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 6 октября 2023 года:
- В Черкасской области прогремели взрывы — ОВА Читать далее –>
- В Белом доме ищут альтернативные способы финансирования помощи Украине — Politico Читать далее –>
- Трамп заявил, что хочет стать спикером Палаты представителей Читать далее –>
- Оккупанты заявили о якобы атаке морских дронов в Севастополе Читать далее –>
- В результате удара по селу в Харьковской области погибла жена и сын военного, которого перезахоронили Читать далее –>
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