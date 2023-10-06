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Атака морских дронов на Севастополь и взрывы в Черкасской области: главные новости ночи 6 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1736
Время на прочтение
1 мин
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Атака морских дронов на Севастополь и взрывы в Черкасской области: главные новости ночи 6 октября 2023 года

Морской дрон

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 6 октября 2023 года:

  • В Черкасской области прогремели взрывы — ОВА Читать далее –>
  • В Белом доме ищут альтернативные способы финансирования помощи Украине — Politico Читать далее –>
  • Трамп заявил, что хочет стать спикером Палаты представителей Читать далее –>
  • Оккупанты заявили о якобы атаке морских дронов в Севастополе Читать далее –>
  • В результате удара по селу в Харьковской области погибла жена и сын военного, которого перезахоронили Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1736
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