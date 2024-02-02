Атака на аэродром "Бельбек": среди ликвидированных военных – российский генерал

Очередной оккупант отправился на "концерт в Кобзон"

В результате удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму армия РФ потеряла 10 военнослужащих. В частности, ликвидирован командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Об этом сообщает "Крымский ветер".

Российский генерал Татаренко

"Сообщается, что две ракеты поразили командный пункт 38 истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома", – говорится в сообщении.

Кроме того, говорится, что ВСУ запустили крылатые ракеты неожиданными для россиян маршрутами: большинство из них прошли над водной поверхностью Черного моря.

Ранее эксперт сказал, насколько важной целью для Украины аэродром "Бельбек".

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