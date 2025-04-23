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Атака на автобус в Марганце: количество пострадавших снова возросло (фото)
Россия ударила дроном по автобусу с работниками предприятия в Марганце.
Из-за атаки беспилотником на автобус в Марганце на Днепропетровщине количество пострадавших возросло до 32. Также известно о девяти погибших.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в Марганце Никопольского района утром 23 апреля российские войска устроили атаку БПЛА по автобусу с работниками предприятия.
Известно, что из-за атаки погибли девять человек, еще 32 человека пострадали. Количество потерпевших еще устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, зафиксировавшие очередное военное преступление России.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.
Напомним, утром 23 апреля армия РФ ударила беспилотником по Марганцу. Сначала сообщалось о семи погибших и шести раненых.