Атака на "Барабашово" в Харькове: подробности с места удара с фото и видео

Владельцы лавок с самого утра прибыли на место атаки, чтобы убрать и спасти свой товар.

В результате атаки на рынок "Барабашово" в Харькове в ночь на 6 февраля повреждено по меньшей мере 100 торговых павильонов. Этот удар по рынку был самым большим за последнее время.

Об этом сообщили Офис генерального прокурора Украины и журналисты с места происшествия в эфире телемарафона.

По данным следствия, российский беспилотник попал по территории крупнейшего в Харькове рынка. Повреждены не менее 100 торговых павильонов. Кроме того, вражеский дрон атаковал объект транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе города. Повреждено остекление в отеле недалеко от места попадания.

Как сообщили журналисты, на рынке "Барабашово" разрушен фактически один из секторов. Владельцы местных лавок с самого утра прибыли на место атаки, чтобы убрать и спасти свой товар. Пока доступа к магазинам нет, потому что буквально ежеминутно там падает разбитое стекло.

"В шоке убираю стекло. Не понимаю, что еще творится на втором этаже. Действительно очень пострадал. Пока мы туда не заходим, потому что нет возможности", — рассказал владелец поврежденного магазина Сергей Григоров.

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"Только отстроили после пожара, который мы тушили тоже здесь, и вот снова "прилет" ночью случился. Люди снова пострадали. Людей и так нет, никого. Январь-февраль – это неторговые месяцы", – рассказал продавец Олег Харченко.

Эта часть рынка и раньше терпела повреждения от российских обстрелов, но самые массированные из них были еще весной-летом 2022 года. Ночной удар именно по рынку был самым большим за последнее время.

Обошлось без пожара, но взрывная волна была очень мощной.

При процессуальном руководстве Киевской и Новобаварской окружных прокуратур Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

Разрушение на рынке "Барабашово" в Харькове после атаки в ночь на 6 февраля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушение на рынке "Барабашово" в Харькове после атаки в ночь на 6 февраля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушение на рынке "Барабашово" в Харькове после атаки в ночь на 6 февраля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушение на рынке "Барабашово" в Харькове после атаки в ночь на 6 февраля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушение на рынке "Барабашово" в Харькове после атаки в ночь на 6 февраля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушение на рынке "Барабашово" в Харькове после атаки в ночь на 6 февраля/Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушение на рынке "Барабашово" в Харькове после атаки в ночь на 6 февраля/Фото: Харьковская областная прокуратура

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В ЭТИ МИНУТЫ! РАЗГРОМЛЕННЫЙ рынок БАРАБАШОВО в Харькове — ВЖИВУЮ С МЕСТА ПОПАДАНИЯ!

Напомним, в ночь на 6 февраля в Харькове беспилотник попал в крышу рынка "Барабашово", повредив торговые павильоны. Пострадали охранники, находившиеся на месте атаки.