Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака на Черкасчину: в ГСЧС сообщили детали о разрушениях (фото)

Атака на Черкасчину: в ГСЧС сообщили детали о разрушениях (фото)

Из-за атаки беспилотниками в Черкасской области возник пожар / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

В Черкасской области враг целился по критической инфраструктуре.

Из-за атаки на Черкасскую область возник пожар, зафиксированы повреждения частных и многоквартирных жилых домов.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Российские войска во время атаки на Черкасчину целились по критической инфраструктуре. В результате возник пожар на площади 200 км. м, которую уже потушили чрезвычайники.

"Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения частных и многоквартирных жилых домов. Сейчас обесточена часть абонентов, в частности в областном центре", — говорится в заявлении ГСЧС.

Из-за атаки беспилотниками в Черкасской области возник пожар / © ГСЧС Украины в Telegram
Из-за атаки беспилотниками в Черкасской области возник пожар / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, в ночь на 25 января российская армия атаковала Черкасскую область беспилотниками. Враг целил по критической инфраструктуре.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация