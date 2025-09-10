- Дата публикации
Атака на Черкасскую область: обломки наделали беды
Ночью над Черкасской областью сбили две российские ракеты и десяток беспилотников, однако обломки нанесли повреждения.
В ночь на 10 сентября Черкасскую область атаковали российские дроны и ракеты. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и погибли две коровы.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
В небе над Черкасской областью удалось обезвредить две российские ракеты и десяток беспилотников. Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения инфраструктуры.
В Золотоношском районе взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы. Возник пожар, который уже потушили. Также повреждены окна и крыши, предварительно, в пяти домах, автомобиль.
В Звенигородском районе были выбиты окна в пяти зданиях, среди которых жилые и хозяйственные. Задело линию электропередач. На месте уже работают ремонтники.
Обследование территории продолжается.
Напомним, в ночь на 10 сентября Россия в очередной раз устроила массированную ракетно-дронную атаку по Украине. Во время ракетной атаки взрывы прогремели в Житомирской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях. А дроны атаковали Киев, Львов, Ровно, Луцк, Винницу и другие регионы Украины.
Российские дроны также залетели в соседнюю Польшу, где их впервые сбили.