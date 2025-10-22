ТСН в социальных сетях

Украина
520
1 мин

Атака на детсад в Харькове: возросло количество пострадавших, детали о разрушениях (фото)

Российская атака на Харьков также повредила магазин, кафе, офисное здание и шесть машин. Спасатели показали фото разрушений.

Ирина Лабьяк
Разрушения в Харькове после атаки 22 октября

Разрушения в Харькове после атаки 22 октября

Дополнено новыми материалами

Количество пострадавших в Харькове из-за атаки российскими дронами на детсад и близлежащие дома 22 октября возросло до девяти. Кроме детсада, повреждены магазин, кафе, офисное здание и шесть авто.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из-за российского удара беспилотниками по детсаду и близлежащим домам в Холодногорском районе Харькова количество пострадавших возросло до девяти. Один человек погиб

Вражеские удары повредили магазин, кафе, офисное здание и шесть машин. Возникло три очага пожара. Самый большой пожар охватил здание детсада — всего площадь 500 кв. м.

На момент удара в укрытии находилось 48 детей. Спасатели вместе с полицейскими и волонтерами оперативно эвакуировали малышей в безопасное место.

Последствия российской атаки ликвидируют около 60 чрезвычайников, 13 единиц техники ГСЧС, психологи, пиротехники и кинологи, полицейские, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Пожары уже удалось потушить, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, 22 октября российские «Шахеды» массированно атаковали Харьков. Три дрона попали в частный детсад, из-за чего обвалился второй этаж и возник пожар. Погиб 40-летний мужчина, пострадали семеро коммунальщиков, которые работали рядом. Дети остались невредимыми.

520
