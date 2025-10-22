- Дата публикации
Атака на детсад в Харькове: возросло количество пострадавших, детали о разрушениях (фото)
Российская атака на Харьков также повредила магазин, кафе, офисное здание и шесть машин. Спасатели показали фото разрушений.
Количество пострадавших в Харькове из-за атаки российскими дронами на детсад и близлежащие дома 22 октября возросло до девяти. Кроме детсада, повреждены магазин, кафе, офисное здание и шесть авто.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Из-за российского удара беспилотниками по детсаду и близлежащим домам в Холодногорском районе Харькова количество пострадавших возросло до девяти. Один человек погиб
Вражеские удары повредили магазин, кафе, офисное здание и шесть машин. Возникло три очага пожара. Самый большой пожар охватил здание детсада — всего площадь 500 кв. м.
На момент удара в укрытии находилось 48 детей. Спасатели вместе с полицейскими и волонтерами оперативно эвакуировали малышей в безопасное место.
Последствия российской атаки ликвидируют около 60 чрезвычайников, 13 единиц техники ГСЧС, психологи, пиротехники и кинологи, полицейские, медики, волонтеры и коммунальные службы.
Пожары уже удалось потушить, продолжаются аварийно-спасательные работы.
Напомним, 22 октября российские «Шахеды» массированно атаковали Харьков. Три дрона попали в частный детсад, из-за чего обвалился второй этаж и возник пожар. Погиб 40-летний мужчина, пострадали семеро коммунальщиков, которые работали рядом. Дети остались невредимыми.