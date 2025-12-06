Атака на Днепр: Филатов рассказал о последствиях удара по складам с лекарствами и шинами

Пожар на складах в Днепре / © Днепровская панорама

Реклама

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал последствия утренней ракетной атаки, во время которой враг уничтожил гражданские предприятия города. По его словам, россияне сожгли склад марли и бинтов, а также склад с шинами.

Об этом Филатов сообщил в Facebook.

«Мне опять не понятно, почему мы молчим по поводу разрушения гражданских предприятий этими мерзотами. Я не государственная пропаганда и не „телемарахфон“, но для альтернативно одаренных ценителей „государственной тайны“, хочу сказать, что миллионный город видит своими глазами, как и где горит», — отметил он.

Реклама

Оккупанты снова ударили по бизнесу

По словам городского головы, оккупанты снова ударили по бизнесу.

«Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Не думаю, что я сказал что-то лишнее, когда столб дыма поднялся на небо», — рассказал мэр.

Цель российского удара по Днепру

Филатов назвал цель российского удара по городу.

«Они хотят оставить нас зимой не только без света, но и без лекарств… А мы продолжаем врать сами себе», — добавил он.

Реклама

Кому принадлежал склад с медикаментами

Один из складов, который обстреляли в Днепре российские военные, принадлежал одному из двух крупнейших фармдистрибьюторов «БаДМ». До этого оккупанты уничтожали склады лекарств в ноябре и октябре.

Об этом сообщили в «БаГМ» в комментарии «Экономической правде».

Пока неизвестно количество жертв и оценка ущерба. На сайте компании говорится, что у нее 60 тысяч квадратных метров складских компексов.

Что предшествовало

Напомним, 15 ноября российские военные попали в днепровский состав второго крупнейшего фармацевтического дистрибьютора «Оптима-Фарм». Состав был полностью уничтожен, однако никто из сотрудников не пострадал.

Реклама

Перед этим 25 октября в Киеве были разрушены складской комплекс и офис «Оптима-Фарм», ущерб тогда оценивался в пределах 100 миллионов долларов. Эта атака также уничтожила 20% месячного запаса лекарства Украины.

Также 28 августа россияне в результате ракетной атаки на Киев обстреляли фармацевтический состав Оптима-Фарм.

В начале войны россияне уже уничтожали логистические комплексы «БаДМ» в Киевской и Полтавской областях.

Напомним, 1 декабря войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру. Погибли четыре человека. Ранения получили полсотни человек.