Атака на Днепр: погибла женщина, 5-летняя девочка в тяжелом состоянии

Последствия атаки на Днепропетровщину в ночь на 4 ноября / © Днепропетровская ОГА

Реклама

Враг атаковал ракетой и беспилотниками Николаевскую общину Синельниковского района на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко в Telegram и рассказал о последствиях.

«Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Среди них двое детей. 15-летний парень будет лечиться амбулаторно. 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых», — отметил он.

Реклама

По данным Гайваненко, загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Повреждены 12 домов.

По Васильковской общине противник ударил КАБом. Разбиты авто.

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами, артиллерией и РСЗО «Град». Попал по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам.

Пострадали трое мужчин — 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Повреждено авто скорой.

Реклама

По Павлограду агрессор попал беспилотником. Повреждена инфраструктура.

Последствия атаки на Днепропетровщину в ночь на 4 ноября / © Днепропетровская ОГА

Последствия атаки на Днепропетровщину в ночь на 4 ноября / © Днепропетровская ОГА

Последствия атаки на Днепропетровщину в ночь на 4 ноября / © Днепропетровская ОГА

Последствия атаки на Днепропетровщину в ночь на 4 ноября / © Днепропетровская ОГА

Последствия атаки на Днепропетровщину в ночь на 4 ноября / © Днепропетровская ОГА

Последствия атаки на Днепропетровщину в ночь на 4 ноября / © Днепропетровская ОГА

Защитники неба сбили в Днепропетровской области девять БпЛА. Об этом сообщили в Командовании воздушных сил.

Напомним, в ночь на 4 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.