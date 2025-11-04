- Дата публикации
Категория
Украина
Атака на Днепр: погибла женщина, 5-летняя девочка в тяжелом состоянии
Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Среди них двое детей: 15-летний парень будет лечиться амбулаторно, 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
Враг атаковал ракетой и беспилотниками Николаевскую общину Синельниковского района на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко в Telegram и рассказал о последствиях.
«Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Среди них двое детей. 15-летний парень будет лечиться амбулаторно. 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых», — отметил он.
По данным Гайваненко, загорелись кафе-магазин, частный дом и авто. Повреждены 12 домов.
По Васильковской общине противник ударил КАБом. Разбиты авто.
По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами, артиллерией и РСЗО «Град». Попал по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам.
Пострадали трое мужчин — 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Повреждено авто скорой.
По Павлограду агрессор попал беспилотником. Повреждена инфраструктура.
Защитники неба сбили в Днепропетровской области девять БпЛА. Об этом сообщили в Командовании воздушных сил.
Напомним, в ночь на 4 ноября 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.