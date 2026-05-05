Атака на Днепр: повреждены дома и инфраструктура, ранены (фото)

Атака на Днепр

Реклама

В Днепре в результате вражеской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе и повреждение объектов инфраструктуры, один ранен.

В результате удара истерзаны по меньшей мере три частных дома. Также поврежден объект критической инфраструктуры в самом городе. По словам главы областной военной администрации Александр Ганжа , инфраструктурный объект понес удар и в Днепровском районе — там возник пожар.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в частном секторе. Кроме жилых домов, повреждения получили и автомобили.

Реклама

Предварительно обошлось без массовых жертв. В то же время известно об одном пострадавшем — 62-летний мужчина получил ранения.

Информация уточняется, на местах ли работают экстренные службы.

Атака РФ на Днепр 3 мая - что известно

Напомним, днем 3 мая Россия ударила ракетой по жилому кварталу Днепра, повредив общежитие. По данным ОВА, в здании ранены, а людей, которые во время атаки находились в укрытии, эвакуировали спасатели. О взрывах также сообщали местные жители во время воздушной тревоги.

Кроме этого, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 мая российские войска попали в многоэтажное здание . Вспыхнул пожар. Пострадали пять человек, среди них двое детей.

Реклама

Новости партнеров