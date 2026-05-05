Атака на Днепр: повреждены дома и инфраструктура, ранены (фото)
В Днепре в результате вражеской атаки повреждены частные дома и объекты инфраструктуры, ранения получил 62-летний мужчина.
В результате удара истерзаны по меньшей мере три частных дома. Также поврежден объект критической инфраструктуры в самом городе. По словам главы областной военной администрации Александр Ганжа , инфраструктурный объект понес удар и в Днепровском районе — там возник пожар.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в частном секторе. Кроме жилых домов, повреждения получили и автомобили.
Предварительно обошлось без массовых жертв. В то же время известно об одном пострадавшем — 62-летний мужчина получил ранения.
Информация уточняется, на местах ли работают экстренные службы.
Атака РФ на Днепр 3 мая - что известно
Напомним, днем 3 мая Россия ударила ракетой по жилому кварталу Днепра, повредив общежитие. По данным ОВА, в здании ранены, а людей, которые во время атаки находились в укрытии, эвакуировали спасатели. О взрывах также сообщали местные жители во время воздушной тревоги.
Кроме этого, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 мая российские войска попали в многоэтажное здание . Вспыхнул пожар. Пострадали пять человек, среди них двое детей.