Атака на Днепр: россияне ударили межконтинентальной баллистической ракетой

Вокруг вероятного применения этого оружия велось множество обсуждений.
Утром 21 ноября Россия выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Ею оккупанты атаковали Днепр.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Как сообщают телеграммы-каналы, это может быть межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж".
Напомним, утром 21 ноября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру. Изуродовано здание центра реабилитации инвалидов.
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