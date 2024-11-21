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Атака на Днепр: россияне ударили межконтинентальной баллистической ракетой

Атака на Днепр: россияне ударили межконтинентальной баллистической ракетой

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Атака на Днепр: россияне ударили межконтинентальной баллистической ракетой

Баллистика/Фото иллюстративная 048.ua

Вокруг вероятного применения этого оружия велось множество обсуждений.

Утром 21 ноября Россия выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Ею оккупанты атаковали Днепр.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Как сообщают телеграммы-каналы, это может быть межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж".

Напомним, утром 21 ноября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру. Изуродовано здание центра реабилитации инвалидов.

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