Атака на Днепр: Воздушные силы показали, чем ударили россияне и опровергли фейки о ПВО (фото)

Атака на Днепр 29 октября

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После кровавой российской атаки на Днепр сегодня, 29 октября, российские пропагандисты начали распространять фейки о якобы причастности украинской ПВО к разрушениям и гибели мирных жителей. В то же время, Воздушные силы ВСУ показали обломки российского реактивного беспилотника, которые обнаружили непосредственно на перроне железнодорожного вокзала города.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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«После очередной террористической атаки россиян на мирных жителей Днепра вражеские ресурсы традиционно запустили волну фейков о работе украинской ПВО. Цель окупантов очевидна и неизменна — циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель гражданских», — подчеркнули в Воздушных силах.

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Поэтому военные опубликовали фото обломков российского беспилотника непосредственно на перроне железнодорожного вокзала в Днепре.

«Это очередное доказательство того, что целью врага является мирная инфраструктура и люди», — подчеркнули в ВС ВСУ.

Напомним, что сегодня РФ ударила по электропоезду Днепр — Запорожье на железнодорожном вокзале в Днепре. В результате удара погибли 14 человек, есть раненые.

Десятки входных отверстий от обломков обнаружили врачи у пострадавших от удара по Днепру. Сергей Рыженко рассказал о состоянии пациентов, доставленных в больницу Мечникова.

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