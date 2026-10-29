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Дата публикации
Категория
Украина
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Атака на Днепр: Воздушные силы показали, чем ударили россияне и опровергли фейки о ПВО (фото)

Воздушные силы опровергли фейки России об украинском ПВО

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Атака на Днепр 29 октября

Атака на Днепр 29 октября

После кровавой российской атаки на Днепр сегодня, 29 октября, российские пропагандисты начали распространять фейки о якобы причастности украинской ПВО к разрушениям и гибели мирных жителей. В то же время, Воздушные силы ВСУ показали обломки российского реактивного беспилотника, которые обнаружили непосредственно на перроне железнодорожного вокзала города.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

«После очередной террористической атаки россиян на мирных жителей Днепра вражеские ресурсы традиционно запустили волну фейков о работе украинской ПВО. Цель окупантов очевидна и неизменна — циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель гражданских», — подчеркнули в Воздушных силах.

Поэтому военные опубликовали фото обломков российского беспилотника непосредственно на перроне железнодорожного вокзала в Днепре.

«Это очередное доказательство того, что целью врага является мирная инфраструктура и люди», — подчеркнули в ВС ВСУ.

Напомним, что сегодня РФ ударила по электропоезду Днепр — Запорожье на железнодорожном вокзале в Днепре. В результате удара погибли 14 человек, есть раненые.

Десятки входных отверстий от обломков обнаружили врачи у пострадавших от удара по Днепру. Сергей Рыженко рассказал о состоянии пациентов, доставленных в больницу Мечникова.

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