Атака на Днепр: взрывы и попадания зафиксированы в городе и области
Днепр оказался под массированной атакой: раздались взрывы, зафиксированные попадания в городе и Павлограде, идет ракетная опасность.
В ночь на 30 августа Днепр оказался под массированным обстрелом российскими дронами и ракетами. Как сообщают мониторинговые каналы, в городе раздалась серия мощных взрывов, продолжается ракетная опасность.
По предварительным данным мониторов, по городу было выпущено по меньшей мере три баллистических ракет типа "Искандер-М", группа крылатых ракет "Калибр" и, вероятно, несколько ракет Р-500.
Тем временем власти подтверждают попадание в Днепр и Павлоград. Информация о масштабах разрушений и возможных жертвах уточняется.
"Область находится под массированной атакой. Раздаются взрывы. Угроза сохраняется", - подчеркнули в официальных сообщениях.
Жителей призывают оставаться в безопасных местах до официального отбоя тревоги.
Мониторинговые каналы рекомендуют также находиться в укрытиях, ведь не исключен следующий ракетный удар по городу.