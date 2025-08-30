ТСН в социальных сетях

Украина
Атака на Днепр: взрывы и попадания зафиксированы в городе и области

Днепр оказался под массированной атакой: раздались взрывы, зафиксированные попадания в городе и Павлограде, идет ракетная опасность.

Елена Кузьмич
В ночь на 30 августа Днепр оказался под массированным обстрелом российскими дронами и ракетами. Как сообщают мониторинговые каналы, в городе раздалась серия мощных взрывов, продолжается ракетная опасность.

По предварительным данным мониторов, по городу было выпущено по меньшей мере три баллистических ракет типа "Искандер-М", группа крылатых ракет "Калибр" и, вероятно, несколько ракет Р-500.

Тем временем власти подтверждают попадание в Днепр и Павлоград. Информация о масштабах разрушений и возможных жертвах уточняется.

"Область находится под массированной атакой. Раздаются взрывы. Угроза сохраняется", - подчеркнули в официальных сообщениях.

Жителей призывают оставаться в безопасных местах до официального отбоя тревоги.

Мониторинговые каналы рекомендуют также находиться в укрытиях, ведь не исключен следующий ракетный удар по городу.

