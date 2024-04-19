Атака на Днепропетровщину: в ОВА рассказали о последствиях и погибших

Силами ПВО ночью и утром были сбиты 11 из 16 ракет и сбиты 9 из 10 "Шахедов", которыми враг атаковал область.

К сожалению, в Днепропетровской области есть попадание в гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент более 25 человек ранены, 8 – погибли. Среди них есть и дети.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным ОВА, в Днепре частично разрушена 5-этажка, речь идет о 4 и 5 этажах. Пока спасатели ликвидировали все пожары ликвидированы.

"Коммунальщики тоже работают на месте, на месте работают все службы, в том числе и Сил обороны, которые фиксируют последствия, повлекшие враг", — акцентировал Лысак.

В Синельниково на месте тоже работают коммунальные службы по ликвидации последствий, подводят итоги причиненного ущерба.

"В Днепре два человека погибли, мужчина и женщина, а все остальные погибли в Синельникове. Пожары ликвидированы, разбор завалов продолжается", – подытожил председатель Днепропетровской ОВА.

Напомним, днем 18 апреля Россия ударила баллистикой по Днепропетровщине.

Ч